В Татарстане на строительство спортивных объектов выделят 458,4 млн рублей

В Татарстане направят 458,4 млн руб. на строительство и оснащение спортивных объектов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Наибольшую сумму выделят на строительство двух крытых футбольных манежа с футбольными полями размером 2040 метров и административными зданиями с приобретением мебели, оборудования и инвентаря. Один из них будет построен в Алексеевском муниципальном районе в селе Лебяжье, второй — в Дрожжановском муниципальном районе в селе Старое Дрожжаное. Стоимость каждого объекта составляет 153,7 млн руб.

На третьем месте по стоимости — стадион «Лубянского лесотехнического колледжа» в селе Лубяны Кукморского муниципального района. На его строительство выделили 73,2 млн руб.

Меньше всего (2,5 млн руб.) выделят на строительство универсальной спортивной площадки в «Молодежном центре Республики Татарстан».

Кроме того, в перечень запланированных объектов включено строительство спортивных площадок на территории «Спортивной школы „Волна“» в Казани, а также универсальных спортивных площадок в Иннополисе, Бавлах, селе Убей Дрожжановского района, Зеленодольске и Менделеевске.

Срок завершения работ и ввода объектов в эксплуатацию установлен до 1 декабря 2026 года. Срок исполнения контракта — до 18 января 2027 года. Источником финансирования служит бюджет республики. Заказчиком выступает ГБУ «Главстрой Республики Татарстан».

Анна Кайдалова