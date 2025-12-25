За месяц до конца года исполнение доходной части бюджета Башкирии составило 84%

По состоянию на начало декабря доходы бюджета Башкирии с начала года составили 269,8 млрд руб., что составляет 84,2% от запланированных (с учетом уточнений) 320,58 млрд руб. Из ежемесячной отчетности министерства финансов также следует, что собственные доходы собраны на 82,1% — 194,4 млрд из запланированных 236,9 млрд руб. Объем безвозмездных поступлений немного превысил 75,4 млрд руб. — это 90,1% от заложенного на год объема федеральных ассигнований.

Исполнение расходной части за 11 месяцев составило 79,2% — около 275,6 млрд из запланированных 348,1 млрд руб.

За месяц до конца прошлого года бюджет Башкирии получил 82,5% (254,6 млрд руб.) от запроектированного годового уровня, расходы были исполнены на 83,3% (на сумму 271,7 млрд руб.). По итогам 2024 года объем поступлений достиг 299,8 млрд руб. (97% от плана), объем трат — 317,9 млрд руб. (97,4% от плана).

Идэль Гумеров