ГК Интерлизинг подводит итоги 2025 года и объявляет о планах на 2026 год

Компания подвела предварительные итоги 2025 года, обозначила ключевые вызовы рынка лизинга и представила планы по развитию бизнеса и технологической инфраструктуры на 2026 год.



Результаты ГК Интерлизинг в 2025 году в целом соответствуют динамике лизингового рынка, однако по ряду метрик компания демонстрирует показатели лучше рынка.

«По объему чистой прибыли, уровню достаточности капитала и эффективности работы с изъятой техникой наши показатели заметно лучше среднерыночных, при том что мы, как и другие участники рынка, работаем в условиях повышенной дефолтности клиентов, ограниченного спроса и неопределенности в части будущей денежно-кредитной политики», — отметил Артем Алешкин, генеральный директор ГК Интерлизинг.

В четвертом квартале 2025 года компания зафиксировала возобновление роста объемов нового бизнеса, что стало результатом сочетания рыночных факторов и внутренних изменений в бизнес-модели.

Одним из ключевых приоритетов на 2026 год станет обновление IT-архитектуры ГК Интерлизинг для повышения гибкости и адаптивности бизнес-процессов к быстро меняющимся рыночным условиям.

«Кризис еще раз показал, насколько важно иметь современную, устойчивую IT-систему. Мы продолжаем инвестировать в автоматизацию, в том числе процесса работы с изъятой техникой по всей цепочке — от момента возврата до реализации», — отметил генеральный директор.

Среди ключевых проблем рынка лизинга в 2025 году отмечается падение спроса на технику в большинстве сегментов и влияние высоких процентных ставок на готовность клиентов заключать новые сделки.

«Повышение ставки и ее длительное удержание на высоком уровне стало драйвером роста дефолтов и увеличения объемов изъятой техники, причем снижение стоимости активов поставило под вопрос привычные подходы к оценке рисков: нередко реализовать изъятую технику по цене выше остатка долга невозможно. В 2026 году смягчение денежно-кредитной политики и улучшение экономической конъюнктуры станут основными драйверами восстановления рынка лизинга: чем быстрее будет снижаться ставка, тем более динамичным будет возврат спроса», — пояснил Артем Алешкин.

В первой половине 2026 года, по его словам, основными драйверами рынка останутся сегменты легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, которые отличаются устойчивым спросом, высокой ликвидностью и низкой долей стока даже в сложных условиях.

