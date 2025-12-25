Средний срок потребкредита в Удмуртии в ноябре увеличился до 2,38 лет

Средний срок потребительских кредитов в Удмуртии составил 2,38 года в ноябре, увеличившись на 0,7% за месяц. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В целом по стране, средний срок потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 2,3 года, увеличившись на 1,9% по сравнению с октябрем. За год прирост составил 25,8%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что несмотря на рост сроков кредитования, банки продолжают предъявлять высокие требования к качеству кредитных историй заемщиков, что снижает риски просрочек.

Анастасия Лопатина