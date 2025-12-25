Россиянам посоветовали копить на пенсию при любом доходе выше прожиточного минимума

Чтобы копить на пенсию, «уровень дохода не принципиален», считает президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, откладывать деньги нужно при любом доходе, который выше прожиточного минимума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Важен не столько размер заработка, сколько регулярность накоплений. Даже небольшие ежемесячные вложения способны значительно повысить благосостояние в пожилом возрасте благодаря эффекту сложных процентов»,— заявил он «Прайму».

Господин Беляков убежден, что те, кто способен «мудро распорядиться малыми суммами», успешно достигают финансовых целей с любым уровнем заработка. По его мнению, привычка регулярно откладывать деньги также формирует «основу финансовой стабильности», а из-за несерьезного отношения к деньгам может не получаться копить даже при высоких доходах.

В 2025 году прожиточный минимум составлял 17 733 руб. на душу населения в месяц. В 2026 году его повысят на 6,8%, до 18 939 руб. Кроме того, с 1 января минимальный размер оплаты труда в России вырастет до 27 093 руб.