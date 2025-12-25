Челябинку будут судить в Татарстане за убийства проституток по заданию сутенеров

Следственные органы Республики Татарстан завершили расследование уголовного дела 27-летней жительницы Челябинской области. Ее обвиняют в убийстве двух проституток, в том числе для сокрытия другого преступления (п. «а», «в», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, в 2012 году супруги организовали в Челябинской, Свердловской, Нижегородской областях, Башкортостане и Татарстане незаконное занятие проституцией. Через время у них стала работать жительница Южного Урала, которая помогала супругам совершать преступления, считают в СК. Первой жертвой стала 17-летняя девушка. В 2019 году она работала в одном из борделей, но вскоре решила уйти. Следствие считает, что владелица незаконного бизнеса вместе с сообщницей вывезли ее в Верхнеуслонский район Татарстана, где напоили снотворным и задушили, а затем расчленили тело и спрятали в лесу.

Вскоре сообщники, по данным следствие, убили еще одну проститутку. Девушка переехала в Казань вместе с двухлетней дочерью. Девочку воспитывала владелица бизнеса. Спустя время секс-работница решила забрать дочку себе. В 2020 году сутенеры похитили ребенка, оформив его на себя по поддельным документам. Жительница Челябинской области с другой проституткой задушили мать девочки, сообщает СК.

В 2025 году сотрудники правоохранительных органов установили личности участников преступлений и задержали троих из них. Жительница Челябинской области заключила досудебное соглашение и рассказала об обстоятельствах убийства девушки в 2019 году. В частном домике, где произошло преступление, на потолке криминалисты нашли следы крови, позволившие идентифицировать личность жертвы. Материалы дела в отношении жительницы Челябинской области направили в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в отношении двух участников преступной группы продолжается. Еще один — объявлен в федеральный розыск.

Виталина Ярховска