График работы поликлиник Ижевска изменится в новогодние праздники

В связи с новогодними праздниками поликлиники Ижевска будут работать по новому графику, сообщает пресс-служба администрации города.

31 декабря, 2, 5, 6 и 10 января будет действовать режим субботнего дня: дежурный врач, неотложная помощь, вызовы на дому, процедурные и стоматологические кабинеты.

1, 4, 7, 9 и 11 января взрослые поликлиники будут закрыты, в детских поликлиниках будут работать дежурный врач-педиатр, неотложная медицинская помощь и стоматологические кабинеты. 3 и 8 января поликлиники будут оказывать амбулаторную и стационарную помощь.

При получении травмы обращайтесь в следующие учреждения: с острой зубной болью у взрослых: кабинет неотложной помощи Республиканской стоматологической поликлиники (ул. Коммунаров, 231), с 21:00 до 6:00. Острая зубная боль у детей: кабинет неотложной помощи детской стоматологической поликлиники (ул. Воровского, 150), с 21:00 до 6:00.

Переломы, ушибы, растяжения у взрослых — травматологическая поликлиника (ул. Труда, 1). у детей — травматологическое отделение Детской городской клинической поликлиники №2 (ул. Наговицына, 10). Ожоги, обморожения, травмы головы: Республиканская клиническая больница (Воткинское шоссе, 57). Нейрохирургические травмы: приемное отделение ГКБ №7 (Воткинское шоссе, 81). Травмы глаз: кабинет неотложной помощи Республиканской офтальмологической больницы (ул. Ленина, 98 а).

Анастасия Лопатина