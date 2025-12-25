Арестован участник нападения на российских бойцов в Ботлихском районе Дагестана

Жителя Ставропольского края Алиби Яипкаева задержали по делу о нападении на российских военнослужащих в Дагестане в августе 1999 года. Ему предъявили обвинения по статьям о бандитизме, вооруженном мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащего. Суд заключил фигуранта под арест, сообщила представитель СКР Светлана Петренко.

По версии следствия, Алиби Яипкаев входил в банду Шамиля Басаева и Амира Хаттаба и «принял активное участие в вооруженном мятеже» в Ботлихском районе Дагестана. Фигурант совершил посягательства на жизнь военнослужащих, которые проводили в районе контртеррористическую операцию, утверждает СКР.

В нападении в Ботлихском районе участвовали около 1 тыс. членов вооруженной банды Басаева и Хаттаба. По данным СКР, при перестрелке погибли 33 военнослужащих, еще 34 пострадали. Уголовное преследование в отношении семи боевиков, в том числе Басаева, прекращено из-за их смерти. Остальные фигуранты были объявлены в федеральный и международный розыск.