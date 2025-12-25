Участники конвоя из Дагестана погибли на границе с Украиной

Три человека погибли при обстреле ВСУ в одном из приграничных регионов России. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, погибшие входили в состав гуманитарного конвоя. Где именно произошло ЧП, он не уточнил.

«Погибшие – замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев, — написал господин Меликов в Telegram. — И двое представителей общественной организации "Самооборона"». Еще один человек с ранениями был госпитализирован.

По словам главы Дагестана, «гуманитарную помощь перевозили два грузовика», но один из них по дороге сломался, и это «уберегло часть людей от трагедии». «Другую "ГАЗель" и легковушку обстреляли с применением беспилотников», — добавил Сергей Меликов.

Глава Дагестана добавил, что у участников конвоя «были самые добрые намерения, они, рискуя собой, везли помощь от простых жителей нашим военнослужащим».