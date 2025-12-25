«Кого-то роботы заменят»

Владимир Путин 25 декабря проведет заседание Госсовета по вопросу трудовых отношений. По данным различных ведомств, в стране не хватает до 1,5 млн квалицированных работников. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина называла нехватку рабочей силы главным вызовом для национальной экономики. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что проблема не имеет оптимального решения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Проблема кадров, как и демографии, на современном этапе относится к категории серьезных. В первую очередь, потому что решение неочевидно и найти его непросто, и это признается на высоком уровне. Главная причина заключается в том, что здесь необходим комплексный подход, то есть одно вытекает из другого. Во-первых, нужно физически больше людей, причем людей с мозгами, чтобы работали, а не халтурили и не предавались бы различным порокам. Во-вторых, специалистов нужно растить, обучая соответствующим образом. В-третьих, им надо хорошо платить, чтобы они трудились по профилю и не уезжали бы за границу. Данные о глубине проблемы разнятся. По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, совокупный дефицит кадров в России к 2030 году составит 2 млн человек. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков называет цифру 2,4 млн. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, со своей стороны, делает неутешительный вывод: нехватка рабочей силы является главной проблемой экономики России.

В стране практически не осталось рабочих рук. С одной стороны, низкая безработица это хорошо, а с другой, выходит так, что не совсем: конкуренция отсутствует.

Что же делать? Как было сказано выше, оптимального решения нет. К слову, в Российской Федерации сейчас развернулась масштабная борьба с нелегальной миграцией, что не могло не привести к оттоку рабочей силы. Делаются попытки изменить географию привлечения работников, например, их завозят из Индии и других стран региона. Звучали даже предложения активно использовать заключенных. Теоретически каменщиков, сантехников, электриков можно найти. Сейчас в РФ есть тренд и на то, чтобы молодежь была ближе к труду, то есть не на менеджеров училась бы, а к станку становилась. Допустим, так и произойдет. Пусть и не все молодые люди переключатся на рабочие специальности, но результат будет. Если очень захотеть, его всегда можно получить. Кого-то роботы заменят, кого-то — искусственный интеллект.

Но как быть с инженерами разных профилей, физиками, химиками, грамотными управленцами, пресловутыми айтишниками, всеми, кого называют высококвалифицированными кадрами? С теми, кого когда-то давно относили к городскому среднему классу? Люди они непростые, им нужны комфортные условия, уверенность в завтрашнем дне, чтобы в один день не привлекли бы за оскорбление традиционных ценностей и иные нарушения. И платить, опять же, нужно. Мигранты здесь вряд ли помогут. Такие кадры у них дома нужны. Можно, конечно, всех в добровольно-принудительном порядке, учитывая сложность момента, так сказать, побудить. Однако в этом случае эффективность рискует пострадать. В общем и целом это вопрос сложный, и, повторимся, нет здесь готовых оптимальных решений.

Дмитрий Дризе