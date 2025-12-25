Жителей Нижневартовска судили за организацию незаконной миграции 237 иностранцев

В Нижневартовске вынесли приговор двум жителям, признанным виновными в организации незаконной миграции в группе лиц по предварительному сговору по ч. 2 ст.322.1 УК РФ, сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Городской суд установил, что в период с января 2021 года по сентябрь 2023 года они организовали незаконное пребывание 237 иностранных граждан на территории города. Обвиняемые заключали с мигрантами фиктивные трудовые договоры, не планируя их фактического исполнения. Эти договоры были представлены в подразделение по вопросам миграции территориального органа внутренних дел.

Одному из них суд назначил наказание в виде двух лет четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Другой обвиняемой назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 1,5 года.

Ирина Пичурина