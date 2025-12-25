Зарплатные предложения в общепите Челябинской области за год выросли на 29%

За январь-ноябрь 2025 года зарплатные предложения для новых сотрудников в сфере общественного питания составили 58,2 тыс. руб. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Авито Работа».

Сильнее всего увеличилось жалованье у шаурмистов. Им готовы платить 84,5 тыс. руб., или на 43% больше, чем в январе-ноябре 2024 года. На втором месте по динамике роста зарплат находятся повара с 66,8 тыс. руб. в месяц (+38%).

При этом увеличился и спрос на отдельных специалистов по России. Количество новых вакансий для шеф-поваров выросло в два раза, в 2025 им предлагали в среднем 100,7 тыс. руб. На 60% чаще стали публиковать объявления для работников кухни со средней зарплатой в 73,1 тыс. руб. Также востребованнее стали повара-кассиры. Количество вакансий на этой позиции увеличилось на 39%, жалованье составило 54,4 тыс. руб.

Виталина Ярховска