Жительница Башкирии получила 3,5 года колонии за истязание дочери и внука

Уфимский районный суд вынес приговор 61-летней местной жительнице, признанной виновной в угрозе убийством (ч.1 ст. 119 УК РФ) и истязании (п. п. «а», «в» «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратура Башкирии.

Установлено, что с сентября 2023-го по февраль 2024 года фигурантка уголовного дела, приходя в состояние опьянения, угрожала убийством совместно проживающим с ней беременной дочери и малолетнему внуку. Также она систематически причиняла им физические и психические страдания, избивала, душила, кидалась в них разными предметами.

Суд приговорил ее к 3,5 года колонии общего режима, а также удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда в размере 100 тыс. руб. в пользу ребенка.

Майя Иванова