В Челябинске изменится работа общественного транспорта в новогодние праздники

Расписание движение автобусов, трамваев и троллейбусов изменится в новогодние выходные. Часть маршрутов работать не будет, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Так, 31 декабря общественный транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. С 1 по 2 января по измененному расписанию начнет ездить большинство автобусов Челябинска (2, 5, 4, 7, 8, 9, 10к, 18, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 42, 43, 47, 51, 56а, 58, 64, 71, 81, 85, 91,130, 172, 136к, 158к, 212, 213, 21), все трамваи, а также троллейбусы №10, 12, 17 и 19. Более подробную информацию о времени курсирования опубликуют на сайте gortrans74.ru. По расписанию выходного дня 1-2 января также будут ходить автобусы №1, 3, 15, 41, 45, 123, 125, 483 и троллейбус №16.

Для части маршрутов установлено смешанное расписание. Например, автобусы №17а, 44, 74, 95, 132 только 1 января будут ходить по измененному расписанию, а со 2 января уже по расписанию выходного дня.

С 3 по 11 января троллейбусы, трамваи и автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.

В новогодние праздничные дни часть маршрутов не работает. Автобусы №11, 129, 204 и 300 в Челябинске начнут выходить на линию со 2 января, № 25т, 26, 32, 37, 48, 52а, 61, 76, 78 — с 3 января, автобусы №13к, 35, 80 и трамваи №9, 10, 12, 20к — с 12 января.

Изменения коснутся и общественного транспорта в Копейске. По скорректированному расписанию 1-2 января будут ходить автобусы №18к, 23, а маршрут №6 начнет курсировать только по Сутягина. В Копейске по расписанию выходного дня в эти дни направят автобусы №4, 5, 7, 11, 16, 19, 18, 22, 41 в Копейске — по расписанию выходного дня. Со 3 января на линию выйдут автобусы №12 и 19а, а с 12 января — №8.

Кроме того, с 1 по 11 января без изменений в Копейске будет курсировать маршрут №29, а автобусы №30 и 30Б — по расписанию воскресения.