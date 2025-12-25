Просрочка по ипотеке на строящееся жилье в Челябинской области выросла на 35%

К ноябрю 2025 года объем просроченной задолженности по ипотеке на рынке строящегося жилья в Челябинской области составил 167 млн руб. Это на 34,7% больше января, сообщает агентство «Долговой консультант».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по стране за 10 месяцев просроченный долг по займам на строящиеся квартиры составил 17,5 млрд руб. К январю объем увеличился на 88,1%. Сильнее всего задолженность выросла в Республике Крым (+486,7%; объем неплатежей к ноябрю — 88 млн руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (+350%; 54 млн руб.) и Республика Карелия (333,3%; 26 млн руб.).

При этом с января 2024 года по январь 2025-го по России просроченные долги увеличились на 66,4%. В Челябинской область показатель был чуть выше — 70%.

Виталина Ярховска