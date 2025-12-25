Магазин пермской сети, сноса которого добиваются городские власти, выставлен на продажу

«А.В.Т.-Спорт» выставил на продажу магазин по адресу: шоссе Космонавтов, 186. Торговое помещение площадью 619 кв. м оценено в 80 млн руб. Информация опубликована на сайте Avito. Как говорится в объявлении, помещение расположено на первой линии от дороги, имеет витражное остекление и высоту потолков 4 м. В здании своя газовая котельная, большая парковка. «Есть потенциальный федеральный арендатор»,— уточняется в сообщении.

Стоит отметить, что здание магазина «А.В.Т.-Спорт» на шоссе Космонавтов, 186, является предметом судебных разбирательств. С прошлого года в Арбитражном суде Пермского края рассматривается иск администрации Индустриального района Перми к Алексею Тарасенко о признании магазина незаконной постройкой и его сносе. Помимо этого объекта, мэрия потребовала признать незаконными и снести еще четыре здания на шоссе Космонавтов, неподалеку от планируемого строительства двухуровневой развязки. Решение по иску к господину Тарасенко еще не принято. Год назад здание этого магазина выставлялось на продажу за 48,8 млн руб.