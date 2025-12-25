На СВО отправили первую партию дронов «Бердыш», созданных на Среднем Урале

Первая партия тяжелых боевых дронов «Бердыш» отправлена российским военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО), сообщил ТАСС генеральный директор свердловского предприятия «Уралдронзавод» Владимир Ткачук.

БПЛА «Бердыш» является модульным и может использоваться для различных задач, включая установку противотанковых и противопехотных мин, сброс грузов и транспортировку боеприпасов. В тестовую партию вошло около 100 беспилотников. Машина прошла полигонные испытания, в ходе которых не было зафиксировано сбоев за 100 вылетов. Операторы прошли переподготовку, так как для управления «Бердышем» требуются навыки, отличающиеся от метода управления дронами-камикадзе.

«Бердыш» может использоваться для доставки боеприпасов, провизии и воды передовым подразделениям. Владимир Ткачук отметил, что использование тяжелых дронов стало необходимым из-за сильного осложнения логистики на автомобилях и легкобронированной технике в зоне боевых действий, где активно применяются дроны-камикадзе.

Уралдронзавод был основан в Свердловской области создателями FPV-дрона «Упырь». В марте 2024 года дрон доказал свою эффективность, поразив американский танк Abrams, БМП Bradley и другую бронетехнику ВСУ. Также он используется для уничтожения лодок с десантом на Днепре, укреплений, блиндажей и опорных пунктов противника.

Ирина Пичурина