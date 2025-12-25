До 2027 года в Волгограде модернизируют систему водоснабжения

На юге Волгограда до 2027 года построят новую водонасосную станцию и 28 километров водопровода. Тендер на проектирование и строительные работы, инициированный администрацией города, выиграло ООО «Концессии водоснабжения», сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Администрация Волгограда ООО "Концессии водоснабжения" модернизируют водопровод в Волгограде

Фото: Администрация Волгограда

Согласно контракту, подрядчик выполнит комплекс изысканий, разработает проекты и построит новую водонасосную станцию «Горная поляна — 3». Ее производительность — свыше 95 тыс. куб. м воды в сутки.

Кроме этого, «Концессии водоснабжения» проложат 28 км водопроводных труб диаметром от 30 см до одного метра. Инфраструктурные объекты и сети водоснабжения появятся в Советском и Кировском районах.

«Создание новых объектов водоснабжения является одним из ключевых мероприятий, направленных на развитие коммунального хозяйства Волгограда. Реализация данного проекта позволит сформировать резервы для обеспечения коммунальным ресурсом территории перспективной застройки, а также создаст техническую возможность присоединения к централизованной системе водоснабжения жителей ряда отдаленных городских территорий», — сообщили в администрации города.

Марина Окорокова