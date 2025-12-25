Самарский железнодорожный вокзал обслужил с начала года 2,9 млн пассажиров

В январе-ноябре 2025 года железнодорожный вокзал Самара обслужил 2,9 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В пятерку самых посещаемых вокзалов Куйбышевской магистрали попал Сызрань-1, обслуживший за этот же период 442 тыс. пассажиров. На четвертом месте находится Ульяновск, откуда отправились 465 тыс. человек.

Кинель и Чапаевск попали в Топ-10 рейтинга посещаемости с показателями 228 тыс. и 173 тыс. пассажиров соответственно.

Андрей Сазонов