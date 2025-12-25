Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций «Уралкалия» на сумму 200 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ПАО «Уралкалий» серии 002Р объемом 200 млрд руб., говорится в материалах компании.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

В августе 2015 года Московская биржа зарегистрировала первую программу облигаций «Уралкалия» объемом 100 млрд руб. В ее рамках было размещено семь выпусков на общую сумму 86,2 млрд руб., шесть из которых уже погашены. В обращении остается выпуск на 1 млрд руб. с погашением в 2028 году, сообщает портал rusbonds.ru.

ПАО «Уралкалий» (входит в группу «Уралхим») — один из ведущих в мире производителей и экспортеров хлористого калия. По итогам девяти месяцев 2025 года выручка ПАО «Уралкалий» по РСБУ выросла на 21% в годовом выражении, до 219 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 99,3 млрд руб.