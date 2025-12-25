Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций «Уралкалия» на сумму 200 млрд рублей

Московская биржа зарегистрировала программу облигаций ПАО «Уралкалий» серии 002Р объемом 200 млрд руб., говорится в материалах компании.

В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 30 лет.

В августе 2015 года Московская биржа зарегистрировала первую программу облигаций «Уралкалия» объемом 100 млрд руб. В ее рамках было размещено семь выпусков на общую сумму 86,2 млрд руб., шесть из которых уже погашены. В обращении остается выпуск на 1 млрд руб. с погашением в 2028 году, сообщает портал rusbonds.ru.

ПАО «Уралкалий» (входит в группу «Уралхим») — один из ведущих в мире производителей и экспортеров хлористого калия. По итогам девяти месяцев 2025 года выручка ПАО «Уралкалий» по РСБУ выросла на 21% в годовом выражении, до 219 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась в 2,7 раза, до 99,3 млрд руб.