Трамп пошутил о проверке Санта-Клауса на границе США

Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что американская армия «отслеживает Санта-Клауса по всему миру», чтобы убедиться, что он «ведет себя хорошо» и не является «плохим Сантой». Так он ответил на вопросы детей, которые звонили в Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD), чтобы узнать о местонахождении рождественского волшебника.

«Мы хотим убедиться, что он не проник в нашу страну, что мы не пропустили в наши границы плохого Санту. Но мы выяснили, что Санта хороший», — заявил господин Трамп (трансляцию вел Белый дом).

Согласно данным интерактивной карты маршрута Санта-Клауса, его евразийское путешествие подошло к концу: он побывал во всех странах континента, за исключением Белоруссии, Сирии и Афганистана. Вместе с тем траектория полета свидетельствует, что Санта не избегает территорий, затронутых вооруженными конфликтами. В частности, он посетил все страны Африки, включая Южный Судан, а также побывал на Западном берегу реки Иордан. По состоянию на 8:48 мск Санта раздавал подарки жителям Канады. Общее число врученных подарков уже превысило шесть миллиардов.

Традиция «отслеживания» маршрута Санта-Клауса возникла в США в 1955 году после опечатки в рекламном объявлении: телефон для детских звонков оказался номером начальника оперативного управления ПВО континентальной части страны (теперь это NORAD), полковника Гэрри Шаупа. Он начал объяснять детям, что военнослужащие помогают Санте ориентироваться в небе — так ведомство стало символически «следить» за его полетом.