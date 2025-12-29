Поздравление от министра экономического развития РФ Максима Решетникова

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Уже традиционной стала фраза, что уходящий год был непростым. И 25-й год тоже не стал исключением. И при этом, несмотря на все вызовы, российская экономика сохранила свою устойчивость. У нас положительные темпы роста и снижающаяся инфляция. Стабильная для бюджета ситуация и низкий уровень госдолга. У нас стабильная финансовая система, которая показала свою способность финансировать развитие страны, важных для нее отраслей экономики и обеспечение социальных гарантий граждан.

Ни один из крупных инвестиционных проектов не приостановлен, все реализуются. Да, где-то были паузы, связанные с перепроектированием, с какими-то изменениями финансовых моделей. Но сейчас всё и все в работе.

У нас реализуются крупные инфраструктурные проекты. Будь то в сфере дорожного строительства, в сфере обновления аэропортовой инфраструктуры, строительства высокоскоростных магистралей, портовой инфраструктуры. У нас существенно увеличено финансирование технологического развития. Активно развивается сектор услуг, тот же туризм. И при этом параллельно правительство запустило работу над стимулированием структурных изменений в экономике.

И по многим направлениям, если мы посмотрим, то это был продуктивный, созидательный год.

И в новом году хочется пожелать реализации всех намеченных планов и задач, как личных, так и в работе. И, конечно, чтобы наши семьи, родители и дети были здоровы и счастливы. Чтобы рядом были те, кто нам дорог.