Российские ракетоносцы Ту-95МС пролетели над Баренцевым и Норвежским морями

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Полет продолжался более семи часов. Ракетоносцы сопровождали Су-33, а на некоторых этапах маршрута — истребители других стран.

«Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства»,— заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Экипажи дальней авиации регулярно летают над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей, отметили в Минобороны.