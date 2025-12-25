В Кургане завели дело из-за неудовлетворительного состояния дома для сирот

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело из-за плохого обслуживания жилого дома на улице Калинина в региональном центре, сообщает пресс-служба СУ СК России по области. По данным регионального отделения «Народного фронта», этот дом построили для детей-сирот, а управляющей компанией является принадлежащее администрации Кургана ООО «Прометей».

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Одна из жительниц дома пожаловалась на состоянии дома в «Народный фронт». Общественники отмечают, что здание построили в 2014 году, в нем 36 квартир, в котором живут 47 человек. Уже долгое время в здании не проводят уборку, в подвале стоит вода, по стенам ползают насекомые. Управляющая компания «Прометей» не обслуживает дом и ссылается на долги. Работы проводятся только за дополнительные деньги от жильцов. Горожане обращались в различные инстанции, но это не принесло результатов.

Вскоре после публикации сообщения по поручению руководителя регионального управления СКР Сергея Степанова была организована проверка для подтверждения бездействия УК. В итоге следователи возбудили уголовное дело. Сотрудники управления СКР принимают меры к восстановлению нарушенных прав горожан.

Виталина Ярховска