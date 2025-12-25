Археологи из Петербурга обнаружили кокэльский некрополь в Туве

Петербургские археологи обнаружили уникальное захоронение в ходе раскопок на юге Сибири. При исследовании знаменитого скифского кургана Туннуг-1 в Туве ученые из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) нашли следы малоизученной кокэльской культуры, существовавшей в III–IV веках нашей эры. Это открытие, о котором рассказал начальник экспедиции Тимур Садыков, проливает новый свет на историю народов Внутренней Азии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ИИМК РАН Фото: Пресс-служба ИИМК РАН

Кокэльцы, пришедшие на это место спустя столетия после скифов, устроили свое кладбище на окраине древнего кургана. В течение нескольких полевых сезонов исследователи вскрыли около ста их погребений, что позволило значительно расширить знания о материальной культуре этого изолированного общества.

Находки указывают, что кокэльцы владели сложной технологией обработки железа, изготавливая из него даже мелкие ритуальные предметы, жили небольшими коллективами без явной социальной иерархии и вели комплексное хозяйство, сочетая скотоводство с земледелием.

Итогом многолетней работы петербургских специалистов стала коллективная монография, опубликованная в этом году. Научный труд, посвященный кокэльскому некрополю, обобщает уникальные данные и вносит существенный вклад в изучение древней истории Евразии.

Андрей Маркелов