В Челябинске запустить фейерверки в Новый год можно на трех площадках

Администрация Челябинска определила три официальные площадки запуска фейерверков в новогодние праздники, сообщает пресс-служба мэрии.

Первое место расположено напротив Челябинского ипотечного центра на улице Каслинская у берега реки Миасс. Вторая площадка находится на Шершневском пляже около санатория «Волна». Также пиротехнику можно использовать на перекрестке улиц Сергея Герасимова и Конструктора Духова со стороны жилого комплекса «Яблоневый».

За запуск фейерверков в неположенных местах может грозить административная ответственность по 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). Штрафы для граждан составляют 5-15 тыс. руб., для должностных лиц — 20-30 тыс. руб., для предпринимателей — 40-60 тыс. руб., для юридических лиц — 300-400 тыс. руб.

Виталина Ярховска