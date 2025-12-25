Температура в Перми повторила минимум 2017 года

По состоянию на 8 часов утра на городской метеостанции в Перми была зафиксирована температура минус 35,6 градуса по Цельсию. Как сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления в Пермском крае», это самая низкая температура с 9 января 2017 года.

Фото: Вячеслав Суханов

«Сегодня ночью область самых низких температур сместилась с севера на центральные и восточные районы Пермского края и север Свердловской области»,— говорится в сообщении. Так, в Березниках, Чермозе и Губахе зафиксирована температура ниже минус 40 градусов. Это холоднее, чем в Чердыни, где термометр показал минус 35 градусов.