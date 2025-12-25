Движение в двух районах Петербурга перекроют из-за ремонтных работ 25 декабря

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых перекрытиях и ограничениях дорожного движения. Они начнут действовать в двух районах города с 25 декабря.

В частности, в Красносельском районе на период с 25 по 31 декабря в связи с производством работ по реконструкции водопровода движение транспорта будет ограничено по боковому проезду Петергофского шоссе на пересечении с улицей Доблести. Помимо этого, на тот же срок закрывается боковой проезд Петергофского шоссе в направлении от дома 27 литер. К к дому 21 литер. А.

Предлагаемый объезд: по улицам Доблести, Рихарда Зорге, Кузнецова, Петергофскому шоссе, улицам Адмирала Трибуца, Катерников, Адмирала Коновалова, проспекту Героев и улице Адмирала Черокова.

В свою очередь, в Московском районе с 25 декабря 2025 по 7 февраля 2026 года из-за реконструкции теплосетей для водителей перекроют проезд по Алтайской улице — на участке от Московского проспекта до Демонстрационного проезда. Объезд: по Московскому проспекту, улице Типанова и Демонстрационному проезду.

В ГАТИ рекомендуют планировать маршруты с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.

Андрей Цедрик