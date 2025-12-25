СК довел до суда дело владельца базы отдыха «Ергаки», где погибла горнолыжница

Завершено расследование уголовного дела собственника базы отдыха «Ергаки», которому предъявлено обвинение в оказании небезопасных услуг (ч. 2 ст. 238 УК РФ, максимальное наказание — шесть лет лишения свободы). По данным управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия, индивидуальный предприниматель не обеспечил безопасность на горнолыжных трассах базы отдыха, что привело к травмированию и гибели посетителей.

По материалам дела, с марта 2024 года по февраль 2025 года на горнолыжных трассах базы произошло три инцидента с несовершеннолетними отдыхающими. Тяжелые травмы получили 12-летний и 13-летний мальчики, приехавшие на отдых из Тувы и Хакасии. 2 февраля 2025 года 15-летняя жительница Тувы, спускаясь по трассе, где отсутствовали ограждения в виде сеток и защитных матрацев на опасных участках, врезалась в дерево. От полученных травм она скончалась на месте.

Бизнесмену избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. По ходатайству следователя судом на его имущество наложен арест в размере 2,5 млн руб.

Илья Николаев