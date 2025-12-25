Чукотка запретила съемку и информацию об обеспечивающих безопасность объектах

Власти Чукотского автономного округа ввели запрет на фото-, видео- и киносъемку ряда объектов, а также на публикацию и распространение соответствующих материалов о них в СМИ и соцсетях, сообщается на сайте правительства автономии .

В подписанном главой региона Владиславом Кузнецовым постановлении говорится об ограничении распространения информации о применении «средств противодействия беспилотникам и их последствиях», а также о местах расположения критически важных и потенциально опасных объектов. К таковым в округе относятся горнодобывающие предприятия, аэропорты, морпорты, ТЭЦ, АЭС, узлы связи, водоочистные сооружения, котельные, склады, медицинские и административные учреждения.

Запрещены также съемка и обнародование информации о дислокации, силах и средствах Минобороны, ФСБ, ФСО, МВД, Росгвардии и МЧС. Ограничения не касаются деятельности федеральных, региональных и местных органов власти. Нарушителям ограничений грозит административная ответственность.

Эрнест Филипповский