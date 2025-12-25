Самарские мошенники вымогали средства у желающих вызвать проститутку

В Волгоградской области задержаны двое братьев из Самарской области, подозреваемых в мошенничестве на 218 тыс. рублей. Преступление было совершено в марте 2024 года в Котельниковском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По информации следствия, 26-летний житель Котельниково обратился в полицию после неудачной попытки оплаты услуг интимного характера через интернет-сайт. Вскоре ему позвонили злоумышленники, представившиеся «администраторами» сайта, и потребовали перечислить 218 тыс. руб., объяснив это сбоем в системе оплаты, якобы вызванным его заказом. Мужчине угрожали физической расправой и публикацией информации о его обращении в фирму, что вынудило его перевести требуемую сумму.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2 УК РФ («Мошенничество»). В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых — двух братьев 18 и 24 лет, проживающих в Самарской области.

В настоящее время подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. Им может грозить лишение свободы на срок до пяти лет за содеянное.

Евгений Чернов