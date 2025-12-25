Путин: РФ и КНДР смогли реализовать договор о стратегическом партнерстве

Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме председателю КНДР Ким Чен Ыну к Новому году отметил успешную реализацию положений Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Текст телеграммы приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Владимира Путина, 2025 год имел особое значение для отношений Москвы и Пхеньяна. «Совместными усилиями нам удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве»,— написал российский президент. По его словам, это способствовало расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Президент России выразил уверенность, что РФ и КНДР и впредь будут укреплять союзнические связи и конструктивно взаимодействовать в международных делах.

Отдельно Владимир Путин отметил участие армии КНДР в освобождении Курской области. «Участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства»,— добавил российский президент.