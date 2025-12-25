На Камчатке ловцы краснокнижных птиц пойдут под суд

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Чукотки, которых обвиняют по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча, содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в Красную книгу РФ, совершенная организованной группой), сообщили «Ъ» в прокуратуре Камчатского края.

По версии следствия, в сентябре этого года двое жителей Чукотского автономного округа пришли к берегам Камчатки из п. Угольные Копи на моторной лодке для добычи и последующей продажи особей краснокнижных птиц. «В районе лагуны Опука восточного побережья полуострова они отловили две взрослые особи соколов-кречетов и поместили в заранее оборудованное помещение»,— рассказала старший помощник прокурора Елизавета Денисюк.

Однако преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов, а птицы после реабилитации были выпущены в естественную среду обитания.

В результате преступления государству был причинен вред на сумму более 5,8 млн руб., в целях возмещения которого прокурором предъявлен иск. Уголовное дело направлено в Олюторский районный суд Камчатки для рассмотрения по существу.

Камчатские кречеты пользуются огромным спросом в арабских странах, где используются для соколиной охоты. На Камчатке в последние годы нелегальный бизнес приобрел широкое распространение. По данным правоохранительных органов, ежегодно для продажи с Камчатки вывозится от 20 до 60 кречетов. Однако ученые уверены, что на самом деле для продажи отлавливается как минимум вдвое больше птиц. По оценке специалистов, выживают меньше 10% отловленных браконьерами кречетов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский