«Авангард» одержал победу над «Нефтехимиком» в овертайме

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» вырвал победу у нижнекамского «Нефтехимика». Команды встретились на омской «G-Drive Арене» 24 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. У хозяев отличились Наиль Якупов во втором периоде, Василий Пономарев и Николай Прохоркин — в третьем. Причем Николай Прохоркин забил на 59-й минуте, когда хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком, чтобы спасти матч.

Победу «Авангарду» принес точный бросок Василия Пономарева в овертайме.

«Скажу так: если бы мы играли такой матч несколько месяцев назад, то мы бы его проиграли. Сегодня мы видим именно зрелый коллектив, мы действуем остро и мощно, находясь под давлением, и это не может не радовать»,— резюмировал после матча главный тренер омичей Ги Буше (цитата по сайту КХЛ).

«Авангард» по-прежнему занимает третье место в турнирной таблице конференции «Восток». У сибиряков 51 очко. Они отстают на одно очко от казанского «Ак Барса», который провел на три матча больше.

Валерий Лавский