В мэрии Москвы заявили о намерении сделать столицу центром моды стран БРИКС

Правительство Москвы намерено развивать столицу как международный центр моды, дизайна и других креативных индустрий стран БРИКС. Это заявление опубликовано в ежегодном отчете мэра столицы Сергея Собянина о результатах деятельности городского правительства.

В мэрии Москвы добавили, что вклад креативных индустрий в валовой региональный продукт Москвы превысил 10%. Там добавили, что в творческом секторе занят почти каждый пятый работник столицы — то есть около 1,4 млн человек.

В 2024 году Москва сохранила статус лучшего города БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Тогда же российская столица заняла третье место в рейтинге бизнес-столиц БРИКС, уступив лишь Пекину и Абу-Даби.