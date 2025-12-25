Три человека погибли в результате столкновений в провинции Латакия в Сирии

Три человека погибли в столкновениях с силами безопасности в провинции Латакия на западе Сирии. Об этом объявил командующий внутренней безопасностью Латакии бригадный генерал Абдулазиз Хилал аль-Ахмад.

Согласно заявлению генерала, которое приводит госагентство SANA, операция была направлена против ячейки, связанной с преступной группировкой «Сарайя аль-Джавад» и бывшим офицером Сухейлем аль-Хасаном.

Согласно официальной версии, группа подозревается в убийствах, внесудебных казнях, установке самодельных взрывных устройств и нападениях на позиции сил безопасности. Господин аль-Ахмад заявил, что группировка готовила нападения на новогодние праздники и представляла прямую угрозу для мирного населения.

В результате один участник ячейки был арестован, трое убиты. Взрывные устройства, оружие и боеприпасы были изъяты.

Провинция Латакия является историческим центром проживания алавитского меньшинства, к которому принадлежал свергнутый в декабре 2024 года президент Башар аль-Асад, отмечает газета «Аш-Шарк аль-Аусат». После его свержения новые власти неоднократно сообщали о проведении операций безопасности против сторонников прежнего режима.