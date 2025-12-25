Промышленное производство в России за месяц упало на 4,1%

Промышленное производство в России за одиннадцать месяцев 2025 года увеличилось на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Тем не менее в ноябре был зафиксирован спад: показатель снизился на 0,7% в годовом выражении и на 4,1% по сравнению с октябрем.

Общий прирост был обеспечен за счет обрабатывающих производств, где объем вырос на 2,6%. В то же время добыча полезных ископаемых сократилась на 1,5%. Также снизились показатели в энергетическом секторе (на 1,7%) и в сфере водоснабжения и утилизации отходов (на 3,4%).

Объем производства автомобилей упал на 23,6%. Кроме того, снизились показатели в производстве изделий из кожи (-13,4%), добыче прочих полезных ископаемых (-10,8%) и выпуске стройматериалов (-8,4%).

Рост показали производства, связанные с высокими технологиями и оборонно-промышленным комплексом. В их числе — выпуск транспортных средств и оборудования, включая авиа- и судостроение (+29,5%), а также производство лекарств (+15,6%). Выросло также производство металлических изделий (+13,9%) и компьютеров и электроники (+13%).