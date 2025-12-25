«Волшебник Изумрудного города» стал самым кассовым фильмом проката 2025 года в РФ

По итогам 2025 года лидером кассовых сборов в России стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». Согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), его сборы составили более 3,34 млрд руб.

На втором месте по сборам — фильм «Финист. Первый богатырь» с результатом в 2,74 млрд руб. На третьем месте — «Иллюзия обмана 3», премьера которой состоялась в ноябре, с общими сборами 1,74 млрд руб.

В десятку самых кассовых картин года также вошли: «Пророк. История Александра Пушкина» (1,64 млрд руб.), «Батя 2. Дед» (1,60 млрд руб.), «Август» (1,56 млрд руб.), «Горыныч» (1,54 млрд руб.), «Алиса в стране чудес» (1,23 млрд руб.), «Кракен» (1,13 млрд руб.) и «Дракула» (936 млн руб.).