Посла Польши во Франции задержали по подозрению в поддельном дипломе магистра

Посол Польши во Франции Ян Росцишевский и несколько бывших чиновников были задержаны польским Центральным антикоррупционным бюро в рамках расследования дела, связанного с получением фиктивных дипломов MBА (квалификация в области управления бизнесом, которую выдают выпускникам бизнес-школ), сообщает издание Goniec.

Расследование касается деятельности частного университета Collegium Humanum (ранее WSM), где, по версии следствия, дипломы магистра делового администрирования выдавались без реального обучения. Эти документы затем использовались в качестве «пропуска» для получения должностей в наблюдательных советах государственных компаний, где наличие степени MBA было обязательным требованием.

Goniec отмечает, что глава МИД Польши Радослав Сикорский отстранил господина Росцишевского от службы до того, как этот вопрос будет разрешен. Сам дипломат заявил, что никогда не учился в Collegium Humanum, и не виновным себя не признает.

Помимо посла были задержаны бывший депутат от партии «Право и справедливость» Макс К., которого считают ключевой фигурой в схеме, и банкир Павел П. Следствие рассматривает их действия как возможное злоупотребление властью, использование поддельных документов и коррупцию. Бывшему ректору университета, который сотрудничает со следствием, уже предъявлены обвинения в мошенничестве и подлоге, отмечает Goniec.