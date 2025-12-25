В России за три часа сбили 29 беспилотников

В России между 20:00 и 23:00 мск сбили 29 беспилотников. Под удар попали девять российских регионов, сообщили в Минобороны. Десять БПЛА сбили в Белгородской области.

Также дроны были сбиты в следующих регионах:

семь беспилотников были уничтожены над территорией Брянской области;

три — над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву;

по два БПЛА — над территориями Воронежской, Орловской и Ростовской областей;

по одному — над территорией Калужской, Курской и Тульской областей.

В Курской области беспилотник ударил по гражданскому автомобилю на трассе в Беловском районе, сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Ранен 47-летний мужчина. Главы других регионов о пострадавших и разрушениях не сообщали.