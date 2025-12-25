Дуров заявил, что Макрон пытается превратить ЕС в «цифровой ГУЛАГ»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в попытке превратить Евросоюз в «цифровой ГУЛАГ» с помощью цензуры и слежки.

Фото: Oslo Freedom Forum Павел Дуров

Фото: Oslo Freedom Forum

«Столкнувшись со сверхнизкими рейтингами одобрения, Макрон пытается заставить замолчать онлайн-критиков, превратив весь ЕС в цифровой гулаг с помощью цензуры (DSA) и массовой слежки (Chat Control)»,— написал господин Дуров в соцсети X.

Так Павел Дуров ответил на публикацию заместителя госсекретаря США Сары Роджерс о санкциях, введенных Вашингтоном в отношении экс-комиссара ЕС Тьерри Бретона в рамках борьбы с ограничениями против американских платформ. Основатель Telegram назвал господина Бретона «близким союзником и ставленником Макрона».

Закон о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act, DSA) действует с 2022 года. Он обязывает операторов соцсетей модерировать контент, способный нанести ущерб общественной безопасности и публичному пространству. За несоблюдение требований платформе может грозить штраф в размере до 6% от ее глобального оборота, а в наиболее серьезных случаях — блокировка на территории всего ЕС.

Одним из ключевых разработчиков DSA стал Тьерри Бретон. В 2024 году он предупредил владельца платформы X американского предпринимателя Илона Маска о готовности применить в полном объеме санкционные механизмы DSA в связи с распространением дезинформации в этой соцсети.