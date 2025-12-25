Глава СКР хочет знать, почему жители дома в саратовской Ивановке дышат плесенью

Председатель СКР Александр Бастрыкин требует доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту нарушений прав жителей аварийного дома на ул. СПТУ-58 в селе Ивановка Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Жители многоквартирного дома №6 обратились в СМИ с жалобами на условия неблагоприятные условия проживания из-за протечек по причине аварии на сетях отопления между перекрытиями в доме, высокой влажности и плесени. Они рассказали журналистам, что управляющей компании у дома нет, а расселение планируется только в 2027 году. Многие квартиры в доме пустуют из-за ненадлежащих условий проживания.

Несмотря на обращения в прокуратуру и администрацию Балаковского района, решить проблему не удается. Заявителям порекомендовали нанимать частных мастеров, но слесари отказываются работать в доме из-за его аварийного состояния. Замглавы администрации Балаковского муниципального района по вопросам ЖКХ Павел Канатов после обращения СМИ направил в дом специалиста.

Следствие возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ) из-за бездействия компетентных органов. Уголовное дело расследуется следственным управлением СКР по Саратовской области.

Руководителю следственного управления Дмитрию Костину поручено представить доклад об установленных обстоятельствах дела и ходе расследования.

Нина Шевченко