В Астраханской области годовая инфляция составила 6,91% в ноябре

В ноябре этого года годовая инфляция в Астраханской области достигла 6,91%. Это ниже показателей по Южному федеральному округу (6,42%) и по России (6,64%). Об этом сообщило Южное главное управление Банка России.

В ноябре цены в регионе увеличились на 0,24%, а по стране — на 0,42%. В Астраханской области цены на телевизоры, инструменты и оборудование снизились сильнее, чем в среднем по России. Это связано с падением спроса в регионе из-за замедления потребительского кредитования.

Годовой рост цен на продукты в регионе упал до 9,45%, что стало ниже октябрьского показателя в 10,25%. При этом цены на куриные яйца выросли из-за увеличения затрат птицефабрик на корма, энергию и логистику. Также подорожали овощи — помидоры, огурцы и сладкий перец — из-за перехода на тепличную продукцию. Цены на кофе продолжили расти из-за снижения урожая в странах-производителях. В то же время макароны стали дешевле благодаря хорошему урожаю пшеницы.

В ноябре цены на непродовольственные товары в Астраханской области выросли на 3,5%, что меньше октябрьского показателя в 4,08%. Снизились цены на товары длительного пользования: телерадиотовары, телефоны и бытовую технику. Также подешевели парфюмерия и косметика благодаря расширению ассортимента и увеличению производства в России. Однако женские меховые пальто и дубленки подорожали из-за сезонного спроса.

В ноябре годовой рост цен на услуги в регионе замедлился до 8,43%, в то время как в сентябре он достигал 9,29%. Услуги в сфере культуры, такие как билеты в театр и кинотеатр, стали дороже. Плата за интернет выросла из-за увеличения затрат провайдеров на модернизацию инфраструктуры. В то же время цены на услуги зарубежного туризма снизились на 9,70% благодаря укреплению рубля и уменьшению спроса после окончания высокого сезона. Базовая инфляция в регионе в ноябре составила 6,73%.

Нина Шевченко