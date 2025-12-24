Умер актер Пэт Финн, снявшийся в сериалах «Друзья» и «Бывает и хуже»

Американский актер Пэт Финн, снявшийся в сериалах «Друзья», «Доктор Хаус», «Сайнфелд», «Бывает и хуже», умер 22 декабря в возрасте 60 лет. Об этом сообщила газета New York Post со ссылкой на представителя актера.

По словам представителя, с 2022 года Пэт Финн боролся с раком мочевого пузыря. У него наступила ремиссия, однако затем болезнь вернулась. Журнал The Hollywood Reporterсообщает, что за месяц до смерти актера был организован сбор средств, в результате которого было пожертвовано более $100 тыс.

Пэт Финн родился 31 июля 1965 года в городе Эванстон, штат Иллинойс. В 1987 году он окончил Маркеттский университет, после чего переехал в Чикаго. Там господин Финн присоединился к импровизационной комедийной труппе «The Second City», а также выступал с театром импровизационной комедии «iO Chicago».

Известность Пэту Финну принесла роль Билла Норвуда в комедийном сериале «Бывает и хуже». В сериале «Друзья» актер сыграл доктора Роджера — молодого человека героини Моники. Господин Финн за карьеру снялся более чем в 60 проектах. Среди них — сериалы «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди», «Волшебники из Вэйверли Плэйс», «Две девицы на мели», фильмы «Дела с идиотами» и «Простые сложности».