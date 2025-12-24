В Саратове завершается реконструкция трамвайного маршрута №3

На трамвайном маршруте № 3 приближается завершение первого этапа реконструкции участка от 6-й Дачной до Кировского депо. Основные работы по укладке рельсошпальной решетки практически завершены, сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Саратове скоро закончат работы на трамвайном маршруте №3

Фото: Роман Бусаргин В Саратове скоро закончат работы на трамвайном маршруте №3

Фото: Роман Бусаргин

По информации подрядчика, ежедневно на объекте трудятся более 300 специалистов и задействовано 35 единиц техники. На данный момент установлены 244 опоры, ведется подготовка к установке подстанций. Рабочее движение на участке планируется открыть в марте 2026 года.

На встрече с представителями строительного контроля акцентировали внимание на важности быстрого исправления всех замечаний. Господин Бусаргин подчеркнул, что это особенно важно, учитывая сжатые сроки реализации проекта.

Муниципалитету поручено разработать детальный план благоустройства территории, чтобы работы могли быть начаты сразу после наступления благоприятной погоды.

Нина Шевченко