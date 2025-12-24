В работе Steam зафиксирован масштабный сбой

Пользователи онлайн-магазина компьютерных игр Steam по всему миру жалуются на сбои в работе платформы, следует из данных Downdetector. Жалобы на плохую работу платформы начали поступать с 09:00, а к 21:50 мск их число достигло 14 тыс.

Большинство пользователей (82%) указали на сбои при подключении к серверу. 11% не смогли произвести покупку через платформу, а оставшиеся 7% пользователей указали на проблемы при авторизации. Больше всего жалоб на сбои в приложении поступило от пользователей из США — 13 тыс.