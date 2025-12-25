После летней кибератаки в «Аэрофлоте» сменился руководитель IT-направления

В «Аэрофлоте» (MOEX: AFLT) произошли кадровые изменения после масштабной кибератаки, произошедшей летом 2025 года. Как выяснил «Ъ», компанию покинул замгендиректора по информационным технологиям и информационной безопасности Антон Мацкевич, занимавший эту должность с 2022 года. В авиакомпании подчеркнули. что он ушел по собственному желанию и отметили его заслуги в импортозамещении и цифровой трансформации группы.

Обязанности главы IT-блока перешли к Денису Попову, ранее возглавлявшему дочернюю структуру «АФЛТ-Системс» и назначенному директором департамента информационных систем «Аэрофлота».

Источники «Ъ» в авиаотрасли связывают отставку с последствиями кибератаки 28 июля, из-за которой авиакомпания отменила более 50 парных рейсов через аэропорт Шереметьево. Несмотря на то что полеты были оперативно восстановлены, доступ к ряду цифровых сервисов возвращался в течение нескольких недель. Часть экспертов считает, что после столь резонансного инцидента смена руководителя IT-блока была ожидаемой.

В то же время опрошенные «Ъ» специалисты отмечают, что количество и сложность кибератак на авиационную отрасль в мире резко выросли, и полностью застрахован от подобных инцидентов не может ни один IT-руководитель. По их оценке, полноценное восстановление и проверка всей IT-инфраструктуры в компании масштаба «Аэрофлота» могут занять до года и требуют постоянного мониторинга и пересмотра подходов к кибербезопасности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сбитый айтишник».