«Подъемные» не помогают

За последние десять лет лишь немногим более 10 тыс. россиян были охвачены федеральными и региональными программами трудовой мобильности, предусматривающими выплату государственных субсидий работодателям, привлекающим работников из других регионов РФ. При этом общий объем внутренней трудовой миграции в стране оценивается экспертами в несколько миллионов человек. Возможные причины такой слабой динамики — забюрократизированность процедур и несоответствие программ меняющимся реалиям рынка труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Имеющиеся у “Ъ” данные о внутренней трудовой миграции содержатся в материалах, которые Минтруд подготовил к заседанию Госсовета 25 декабря — оно будет посвящено вопросам подготовки кадров для российской экономики.

Поясним, регионы получили право разрабатывать и реализовывать подобные региональные программы еще в 2015 году. Правительство РФ при этом взялось утверждать перечень субъектов РФ, для которых привлечение внешних сотрудников является приоритетным. Такие регионы могут получать из федерального бюджета субсидию на софинансирование своих программ. Эти суммы они, в свою очередь, должны распределять между местными работодателями. Размер господдержки на одного привлеченного работника может достигать 225 тыс. руб., для регионов Дальнего Востока — 1 млн руб. В общей сложности с 2015 года региональные программы помогли переехать к новому месту работы 8,4 тыс. человек.

Дополнительно в 2023 году Минтруд запустил и федеральную программу «Мобильность 2.0», которая также предоставляет субсидии конкретным работодателям. Выплата на одного трудоустроенного гражданина составляет три минимальных размера оплаты труда, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и на районный коэффициент. Перечисления компаниям происходят три раза в год — на третий, девятый и двенадцатый месяцы работы сотрудника. В 2023–2025 годах по этой программе переехали 1,9 тыс. человек, большая часть которых (1,3 тыс.) поменяли место работы и, соответственно, жительства в пределах своего региона.

По оценкам Высшей школы экономики (ВШЭ), крупнейшим центром притяжения внутренних трудовых мигрантов является столичный регион — Москва и Московская область. Он «собирает» работников из Центрального, Южного, Северо-Кавказского, а также из части Приволжского и Северо-Западного федеральных округов. Из Предуралья и Урала, регионов юга Западной Сибири чаще ездят на работу в Тюменскую область. Притягательными для трудовых мигрантов являются также регионы севера европейской части РФ, Сибири и Дальнего Востока, но масштабы миграции там поменьше. В общей сложности трудовая мобильность в РФ, по оценке ВШЭ, затрагивает около 3 млн человек.

Как отмечает президент «Опоры России» Александр Калинин, более широкому участию бизнеса в программах трудовой мобильности могут мешать бюрократические требования в части отчетности по использованию госсубсидии при не очень значимом размере этой поддержки. «Не будем забывать о том, что несколько лет рынок труда развивался в условиях пандемии коронавируса и противоэпидемических ограничений»,— добавляет он. Профессор Высшей школы бизнеса ВШЭ Елена Варшавская отмечает, что ситуация с трудовой мобильностью сейчас меняется: все больше распространяется, например, работа вахтовым методов — и, возможно, государственные программы не вполне соответствуют этим переменам.

Анастасия Мануйлова