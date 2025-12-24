Собянин призвал геймеров вступать в беспилотные войска

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил киберспортсменов и поклонников видеоигр вступать в беспилотные войска. По словам мэра, специальные подразделения уже создаются в Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Их (геймеров.—“Ъ”) таланты вполне могут быть применимы в беспилотных войсках для нашей победы»,— заявил господин Собянин, выступая на пленарном заседании с ежегодным отчетом перед Мосгордумой (цитата по «РИА Новости»).

«Есть, действительно, ребята, которые заключают контракты сейчас в рамках министерства обороны, создают специальные подразделения, поэтому, если кто-то будет желать, то у них есть особые преференции, наверное, их примут с большим удовольствием», — добавил он.

Во время прямой линии 19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что в этом году контракт с Минобороны подписали более 400 тыс. человек. По его словам, повышенным спросом среди добровольцев пользуются недавно созданные войска беспилотной авиации.