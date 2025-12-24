«Молот» проиграл «Омским крыльям»
В завершающем домашнем матче гола «Молот» в рамках регулярного чемпионата ВХЛ проиграл "Омским крыльям". Встреча завершилась со счетом 1:4. Гости сумели забросить три безответные шайбы в ворота пермской хоккейной команды во втором периоде. В завершающую треть матча соперники обменялись голами. В составе «Молота» отличился Иван Пирогов.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Таким образом подопечные Альберта Мальгина проиграли три из четырех последних домашних матча. Теперь команду ждут выездные игры.